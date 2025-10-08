РФ повредила инфраструктурный объект в Запорожском районе - ОВА

В результате российской атаки по Запорожскому району в среду, 8 октября, поврежден объект инфраструктуры. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Враг атаковал Запорожский район. В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект - говорится в сообщении.

"Предварительно, люди не пострадали", - добавил Федоров.

Напомним

Вечером 8 октября в Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Он также отметил активность вражеской тактической авиации и угрозу для региона.

