РФ повредила инфраструктурный объект в Запорожском районе - ОВА

$41.320.03
48.170.10
ukenru
19:17 • 4360 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
18:01 • 13169 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
17:48 • 14319 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 12126 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 25460 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 38355 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 33062 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 29307 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26496 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22308 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
Популярные новости
Киевлянин предстанет перед судом за гибель собаки: мужчина бросил болонку об пол, потому что пес лаялPhoto8 октября, 11:16 • 3002 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 27011 просмотра
"Железный занавес" возвращается: в россии хотят ограничить возможность для простых граждан путешествовать за границу8 октября, 11:52 • 3448 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 23533 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 8634 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 25453 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру8 октября, 12:14 • 38352 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко8 октября, 11:59 • 23680 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 33060 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto8 октября, 11:27 • 27152 просмотра
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 8860 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 30739 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 45017 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 47736 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 98972 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

РФ повредила инфраструктурный объект в Запорожском районе - ОВА

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В результате российской атаки по Запорожскому району 8 октября поврежден объект инфраструктуры. По предварительным данным, люди не пострадали.

РФ повредила инфраструктурный объект в Запорожском районе - ОВА

В результате российской атаки по Запорожскому району в среду, 8 октября, поврежден объект инфраструктуры. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Враг атаковал Запорожский район. В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект

- говорится в сообщении.

"Предварительно, люди не пострадали", - добавил Федоров.

Напомним

Вечером 8 октября в Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Он также отметил активность вражеской тактической авиации и угрозу для региона.

Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну08.10.25, 19:48 • 14320 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Иван Федоров