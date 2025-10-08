$41.320.03
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
18:01 • 14191 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 14796 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 12575 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 26074 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 38736 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 33375 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 29359 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26549 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22346 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА 8 жовтня 2025

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

У Запорізькій області пролунали вибухи, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Він також зазначив про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для регіону.

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях 

- повідомив Федоров.

Згодом він повідомив про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області.

Додамо

Раніше у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль у напрямку Запорізької області.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Запорізька область
Повітряні сили Збройних сил України