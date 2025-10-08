У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА 8 жовтня 2025

У Запорізькій області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Вибухи у Запорізькій області! До відбою залишайтеся у безпечних місцях - повідомив Федоров.

Згодом він повідомив про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області.

Додамо

Раніше у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль у напрямку Запорізької області.