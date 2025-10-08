В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА 8 октября 2025

В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах - сообщил Федоров.

Впоследствии он сообщил об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области.

Добавим

Ранее в Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Запорожской области.