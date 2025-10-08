В Запорожской области прогремели взрывы - ОВА 8 октября 2025
Киев • УНН
В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Он также отметил активность вражеской тактической авиации и угрозу для региона.
В Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Взрывы в Запорожской области! До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Впоследствии он сообщил об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области.
Добавим
Ранее в Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Запорожской области.