рф обстріляла Дніпропетровщину: жертв немає, пошкоджено інфраструктуру та будинки
Київ • УНН
Противник обстріляв Дніпропетровську область за допомогою безпілотників-камікадзе та важкої артилерії, пошкодивши об'єкти інфраструктури, 5 житлових будинків, 3 господарські будівлі та лінію електропередач, але обійшлося без жертв.
Ворог обстріляв Дніпропетровщину дронами-камікадзе та важкою артилерією. Жертв немає, але пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 5 будинків, 3 господарські споруди і лінія електропередач. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Сьогодні вночі оборонці неба знищили в Дніпропетровській області 4 ворожі шахеди, два з яких були зафіксовані у Криворізькому районі й по одному - у районі Дніпра та на Нікопольщині.
Крім того, вчора та сьогодні зранку агресор вдарив по Нікополю. Відтак, ворожі сили обстріляли місто з важкої артилерії та дронів.
На щастя, жертв серед мирного населення немає.
Проте, зазнали пошкоджень інфраструктурні об'єкти, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди та лінія електропередач. Інші наслідки цих подій наразі уточнюються.
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, повідомлень щодо жертв немає31.05.24, 07:40 • 28032 перегляди