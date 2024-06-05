рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  79936 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115451 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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3 июня 2024, 09:51  •  178488 просмотра

рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

Противник обстрелял Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и тяжелой артиллерии, повредив объекты инфраструктуры, 5 жилых домов, 3 хозяйственных здания и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Общество •   •  6824 просмотра
рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих

В течение суток рф потеряла 1280 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери составили 513 700 военнослужащих с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Война •   •  9390 просмотра
За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих

Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

За минувшие сутки оккупационные войска совершили 440 обстрелов 7 гражданских населенных пунктов в Запорожской области Украины, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из ракетных и артиллерийских систем, в результате чего жилым районам был нанесен ущерб, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  9602 просмотра
Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области

По данным ГНС Украины, был замечен истребитель МиГ-31К, взлетевший с аэродрома саваслейка в нижегородской области рф.

Война •   •  9597 просмотра
Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области

Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

Кибератака программы-вымогателя на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила медицинские процедуры и обслуживание в нескольких лондонских больницах, вынудив перенаправить пациентов в другие учреждения.

Новости Мира •   •  10847 просмотра
Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

российский военачальник был приговорен к 10 годам заключения за приказ расстрелять гражданского человека, который отказался похоронить тело знакомой в яме.

Война •   •  13553 просмотра
Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

Сегодня, пятого июня, любители воздушных путешествий во всем мире могут присоединиться к празднованию Дня воздушных шаров. Именно пятого июня 11783 года во французском городе Анноне братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье совершили первый полет на воздушном шаре.

УНН Lite •   •  13783 просмотра
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите G7 в Италии будут обсуждаться неизменная поддержка Украины, использование замороженных активов рф для оказания помощи Украине, дальнейшие санкции в отношении рф, меры по обеспечению экономической устойчивости и усиление приверженности поддержке развивающихся стран.

Война •   •  20445 просмотра
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Бывшего директора Государственной корпорации "Укрспецэкспорт" и сына экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будут судить по обвинению в злоупотреблении служебным положением по закупке электронного оборудования по завышенной цене.

политика •   •  17616 просмотра
Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7

Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7, чтобы обсудить борьбу Украины с рф и возможности для продолжения поддержки, включая потенциальное использование замороженных российских средств для военных усилий Украины.

Война •   •  18423 просмотра
Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7