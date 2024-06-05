рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

Враг обстрелял Днепропетровщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Жертв нет, но поврежден инфраструктурный объект, 5 домов, 3 хозяйственных сооружения и линия электропередач. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью защитники неба уничтожили в Днепропетровской области 4 вражеских шахида, два из которых были зафиксированы в Криворожском районе и по одному - в районе Днепра и на Никопольщине.

Кроме того, вчера и сегодня утром агрессор ударил по Никополю. Следовательно, вражеские силы обстреляли город из тяжелой артиллерии и драконов.

К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Однако, получили повреждения инфраструктурные объекты, 5 частных домов, 3 хозяйственных сооружения и линия электропередач. Другие последствия этих событий пока уточняются.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, сообщений о жертвах нет