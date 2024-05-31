Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, сообщений о жертвах нет

Противник трижды обстрелял из артиллерии Днепропетровщину. К счастью, нет информации о жертвах. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По информации, вечером враг нанес удар из артиллерии по райцентру Никопольщины. Кроме того, было зафиксировано атаку на Марганецкую общину. Дополнительно по одному из тамошних сел оккупант открыл огонь уже утром.

Однако, все обошлось без погибших и пострадавших.

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Ночью подразделение ЧВК "Восток" уничтожило на Днепропетровщине вражеский БПЛА. ВСУ приземлили шахид.

На Днепропетровщине ПВО сбила 7 вражеских БпЛА, обломки которого повредили жилой дом и линию электропередач