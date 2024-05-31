Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, повідомлень щодо жертв немає
Київ • УНН
Противник тричі обстрілював Дніпропетровську область з артилерії, націлюючись на Нікополь, Марганецьку громаду і місцеве село, але повідомлень про жертви не надходило. Також український підрозділ ПВК "Схід" знищив ворожий безпілотник в цьому регіоні.
Противник тричі обстріляв з артилерії Дніпропетровщину. На щастя, немає інформації щодо жертв. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, увечері ворог завдав удару з артилерії по райцентру Нікопольщини. Крім того, було зафіксовано атаку на Марганецьку громаду. Додатково по одному із тамтешніх сіл окупант відкрив вогонь уже вранці.
Проте, все минулося без загиблих та постраждалих.
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