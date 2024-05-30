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рф не запрошуватимуть до Франції на заходи до 80 річниці висадки союзників у Нормандії

рф не запрошуватимуть до Франції на заходи до 80 річниці висадки союзників у Нормандії

Київ • УНН

 • 25045 перегляди

росія не буде запрошена на заходи, присвячені 80-й річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни, через війну в Україні та побоювання деяких союзників щодо присутності москви.

росія не буде запрошена на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни наступного тижня через війну в Україні. Про це пише видання Reuters з посиланням на власні джерела, передає УНН.

росія не буде запрошена на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни наступного тижня через війну в Україні та занепокоєння деяких союзників щодо присутності москви 

- повідомили джерела видання.

Зазначається, що у квітні організатори заявляли, що президент рф володимир путін не буде запрошений на заходи у Франції, однак планувалося запросити деяких російських представників.

Але джерела повідомили, що російських офіційних осіб тепер взагалі не запрошуватимуть на пам’ятні заходи, на яких будуть присутні президенти України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден 

- пише видання.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні Дня Д наступного місяця у Франції, а потім на зустрічі G7 в Італії.

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 28 травня, оголосив, що Володимир Зеленський візьме участь у святкуванні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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