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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф не будут приглашать во Францию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

рф не будут приглашать во Францию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 17:39  •  210 просмотра

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россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, из-за войны в Украине и опасений некоторых союзников относительно присутствия москвы.

россия не будет приглашена на мероприятия по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны на следующей неделе из-за войны в Украине. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

россия не будет приглашена на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны на следующей неделе из-за войны в Украине и опасений некоторых союзников по поводу присутствия москвы 

- сообщили источники издания.

Отмечается, что в апреле организаторы заявляли, что президент рф владимир путин не будет приглашен на мероприятия во Франции, однако планировалось пригласить некоторых российских представителей.

Но источники сообщили, что российских официальных лиц теперь вообще не будут приглашать на памятные мероприятия, на которых будут присутствовать президенты Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден 

- пишет издание.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня Д в следующем месяце во Франции, а затем на встрече G7 в Италии.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 28 мая, объявил, что Владимир Зеленский примет участие в праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
reutersReuters
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
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