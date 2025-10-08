рф атакувала вуглезбагачувальну фабрику на Донеччині: підприємство законсервовано

росія атакувала фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Деталі

За даними компанії, під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав.

Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати - резюмували в ДТЕК.

