рф атакувала вуглезбагачувальну фабрику на Донеччині: підприємство законсервовано
Київ • УНН
росія атакувала фабрику на Донеччині, що збагачує вугілля для ТЕС. Це вже третя масштабна атака за півтора місяці, обладнання в непридатному стані, і роботу підприємства довелося законсервувати.
росія атакувала фабрику на Донеччині, де збагачується вугілля для теплових електростанцій, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Деталі
За даними компанії, під час удару чергові працівники були в укритті — ніхто не постраждав.
Це вже третя масштабна атака по цій фабриці за півтора місяці. Обладнання в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати
