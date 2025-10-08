рф атаковала углеобогатительную фабрику в Донецкой области: предприятие законсервировано
Киев • УНН
россия атаковала фабрику в Донецкой области, обогащающую уголь для ТЭС. Это уже третья масштабная атака за полтора месяца, оборудование в непригодном состоянии, и работу предприятия пришлось законсервировать.
россия атаковала фабрику в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
По данным компании, во время удара дежурные работники были в укрытии — никто не пострадал.
Это уже третья масштабная атака по этой фабрике за полтора месяца. Оборудование в непригодном состоянии. Работу предприятия пришлось законсервировать
