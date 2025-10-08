рф атаковала углеобогатительную фабрику в Донецкой области: предприятие законсервировано

россия атаковала фабрику в Донецкой области, где обогащается уголь для тепловых электростанций, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

По данным компании, во время удара дежурные работники были в укрытии — никто не пострадал.

Это уже третья масштабная атака по этой фабрике за полтора месяца. Оборудование в непригодном состоянии. Работу предприятия пришлось законсервировать - резюмировали в ДТЭК.

