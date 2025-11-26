рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 72 з 90 дронів

$42.370.10
Ексклюзив
07:00 • 1644 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 996 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 2810 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 18437 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 35535 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 28638 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
25 листопада, 14:47 • 27357 перегляди
Глави розвідок України та рф планували зустріч в Абу-Дабі, приїзд Дріскола став несподіванкою - ЗМІ
Ексклюзив
25 листопада, 14:46 • 23564 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
25 листопада, 13:51 • 16004 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
25 листопада, 13:41 • 15484 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ворожа атака на Запоріжжя: семеро поранених, пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктуру 25 листопада, 21:43
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 12, пошкоджено 7 багатоповерхівок 25 листопада, 22:51
Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану" 26 листопада, 01:00
Зміни до мирного плану США можуть призвести до відхилення його путіним - NYT 02:31
"Потрібне малоосвічене суспільство": в росії вводять нові обмеження для отримання вищої освіти - ЦПД 03:33
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни 07:00
Ексклюзив
07:00 • 1642 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада 25 листопада, 13:21
Ексклюзив
25 листопада, 13:21 • 35806 перегляди
Україна може зіткнутись з тривалими відключеннями світла взимку: експерт назвав ключові фактори 25 листопада, 10:00
Ексклюзив
25 листопада, 10:00 • 45075 перегляди
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів 24 листопада, 17:21
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина 24 листопада, 13:47
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 125056 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білий дім
Запоріжжя
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року 24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті 24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом 22 листопада, 19:12
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)

рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 72 з 90 дронів

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Вночі росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 90 безпілотниками. Сили ППО збили або придушили 72 дрони типу Shahed, Гербера та інших типів.

рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 72 з 90 дронів

росія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами і 90 безпілотниками, збито або придушено 72 дрони, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 листопада (з 19:00 25 листопада) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 90-та ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 55 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 1926.11.25, 07:09 • 2278 переглядiв

Юлія Шрамко

