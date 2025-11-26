рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 72 з 90 дронів
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 90 безпілотниками. Сили ППО збили або придушили 72 дрони типу Shahed, Гербера та інших типів.
росія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами і 90 безпілотниками, збито або придушено 72 дрони, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 листопада (з 19:00 25 листопада) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 90-та ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 55 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях
Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
