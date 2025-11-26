рф атакувала Україну двома балістичними "Іскандерами", знешкоджено 72 з 90 дронів

росія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами і 90 безпілотниками, збито або придушено 72 дрони, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 листопада (з 19:00 25 листопада) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М (пуски із Ростовської області - рф), та 90-та ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 55 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 10 ударних БпЛА на 10 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 19