рф атаковала Украину двумя баллистическими "Искандерами", обезврежено 72 из 90 дронов

россия ночью атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 90 беспилотниками, сбито или подавлено 72 дрона, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 26 ноября (с 19:00 25 ноября) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М (пуски из Ростовской области - рф) и 90 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 55 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 72 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 10 ударных БпЛА на 10 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Атака на Запорожье: число раненых возросло до 19