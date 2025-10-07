рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів
Київ • УНН
росія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та 152 ударними БпЛА. Сили ППО збили 88 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів на півночі та сході країни.
росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 152 безпілотники, знешкоджено 88 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 жовтня (з 18.00 6 жовтня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області - рф, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, близько 80 із них - "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях
Як вказано, атака триває. "У повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили у ПС ЗСУ.
росія вночі знову атакувала енергетику та залізницю, перебої зі світлом у Полтаві та Сумах - віцепрем'єр07.10.25, 08:17 • 1536 переглядiв