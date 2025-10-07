рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів

росія вночі випустила по Україні дві балістичні ракети та 152 безпілотники, знешкоджено 88 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 7 жовтня (з 18.00 6 жовтня) ворог атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області - рф, 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, близько 80 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 52-х ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях