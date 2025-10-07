рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов
Киев • УНН
россия ночью атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и 152 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили 88 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера и других типов на севере и востоке страны.
россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 152 беспилотника, обезврежено 88 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 октября (с 18.00 6 октября) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области - рф, 152-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма, около 80 из них - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 52-х ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях
Как указано, атака продолжается. "В воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркнули в ВС ВСУ.
