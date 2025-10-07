рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов

россия ночью выпустила по Украине две баллистические ракеты и 152 беспилотника, обезврежено 88 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 7 октября (с 18.00 6 октября) враг атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области - рф, 152-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма, около 80 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 52-х ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях