рф атакувала Україну балістикою та 103 дронами: знешкоджено 74 безпілотники
Київ • УНН
Уночі росія запустила по Україні балістичну ракету та 103 дрони. Сили ППО знешкодили 74 ворожі БпЛА на сході, півдні та півночі країни.
росія вночі запустила по Україні балістичну ракету та 103 безпілотники, знешкоджено 74 дрони, з яких 28 збито, повідомили у четвер Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 червня ворог атакував 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - ТОТ Криму, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл. - рф.
"Основні напрямки повітряного удару - Чернігівщина, Харківщина та Одещина", - ідеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 - збито вогневими засобами ураження, 46 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ
"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях", - сказано у повідомленні.
Одещину вночі росіяни атакували дронами: сталися пожежі та руйнування05.06.25, 08:19 • 2480 переглядiв