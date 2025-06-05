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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
Ексклюзив
4 червня, 17:36 • 27012 перегляди

росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь

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Одещину вночі росіяни атакували дронами: сталися пожежі та руйнування

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Ударні безпілотники пошкодили амбулаторію, центр творчості та ліцей. На щастя, інформації про постраждалих не надходило, служби працюють над ліквідацією наслідків.

Одещину вночі росіяни атакували дронами: сталися пожежі та руйнування

Одеську область вночі російські війська атакували дронами, є пошкодження амбулаторії, центру творчості для дітей та горів ліцей, без постраждалих, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район

- написав Кіпер.

Деталі

Внаслідок удару рф, зі слів голови ОВА, "сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею".

"Інформації щодо постраждалих не надходило", - повідомив він.

Одесу вночі масовано атакували російські дрони: є поранений04.06.25, 08:43 • 3284 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
Одеська область
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