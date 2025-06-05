Одещину вночі росіяни атакували дронами: сталися пожежі та руйнування

Одеську область вночі російські війська атакували дронами, є пошкодження амбулаторії, центру творчості для дітей та горів ліцей, без постраждалих, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Вночі ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район - написав Кіпер.

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Внаслідок удару рф, зі слів голови ОВА, "сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею".

"Інформації щодо постраждалих не надходило", - повідомив він.

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