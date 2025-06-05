Одесскую область ночью россияне атаковали дронами: произошли пожары и разрушения
Киев • УНН
Ударные беспилотники повредили амбулаторию, центр творчества и лицей. К счастью, информации о пострадавших не поступало, службы работают над ликвидацией последствий.
Одесскую область ночью российские войска атаковали дронами, есть повреждения амбулатории, центра творчества для детей и горел лицей, без пострадавших, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
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Детали
В результате удара рф, со слов главы ОВА, "произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея".
"Информации о пострадавших не поступало", - сообщил он.
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