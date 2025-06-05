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россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
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4 июня, 17:36 • 27020 просмотра

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Одесскую область ночью россияне атаковали дронами: произошли пожары и разрушения

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Ударные беспилотники повредили амбулаторию, центр творчества и лицей. К счастью, информации о пострадавших не поступало, службы работают над ликвидацией последствий.

Одесскую область ночью россияне атаковали дронами: произошли пожары и разрушения

Одесскую область ночью российские войска атаковали дронами, есть повреждения амбулатории, центра творчества для детей и горел лицей, без пострадавших, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг атаковал ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район

- написал Кипер.

Детали

В результате удара рф, со слов главы ОВА, "произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея".

"Информации о пострадавших не поступало", - сообщил он.

Одессу ночью массированно атаковали российские дроны: есть раненый04.06.25, 08:43 • 3284 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
Одесская область
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