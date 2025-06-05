Одесскую область ночью россияне атаковали дронами: произошли пожары и разрушения

Одесскую область ночью российские войска атаковали дронами, есть повреждения амбулатории, центра творчества для детей и горел лицей, без пострадавших, сообщил в четверг глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг атаковал ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район - написал Кипер.

Детали

В результате удара рф, со слов главы ОВА, "произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея".

"Информации о пострадавших не поступало", - сообщил он.

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