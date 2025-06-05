рф атаковала Украину баллистикой и 103 дронами: обезврежено 74 беспилотника

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду
06:46 • 3676 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 32985 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 71677 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 49566 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 50306 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
4 июня, 14:12 • 49165 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

4 июня, 13:08 • 31423 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
4 июня, 13:05 • 29893 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 22053 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 22596 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
39%
753мм
Популярные новости

Командующий ССО назвал первоочередные шаги на 100 дней

5 июня, 00:50 • 22546 просмотра

россия усиливает присутствие в Арктике новейшей ядерной субмариной с 96 боеголовками

5 июня, 01:09 • 11839 просмотра

Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран – CNN

5 июня, 01:21 • 69460 просмотра

Нелегальный бизнес на 10 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную подпольную фабрику

02:20 • 27429 просмотра

Сенатор Грэм предлагает освободить от пошлин страны, которые помогают Украине

02:33 • 8522 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 42975 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 56356 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 118121 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 159189 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 257988 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Юлия Свириденко

Линдси Грэм

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Харьков

Киев

Запорожская область

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 33535 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 81327 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 257988 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 152052 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 152887 просмотра
Актуальное

Шахед-136

MIM-104 Patriot

ЧатГПТ

Дія (сервис)

9К720 Искандер

рф атаковала Украину баллистикой и 103 дронами: обезврежено 74 беспилотника

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Ночью россия запустила по Украине баллистическую ракету и 103 дрона. Силы ПВО обезвредили 74 вражеских БпЛА на востоке, юге и севере страны.

рф атаковала Украину баллистикой и 103 дронами: обезврежено 74 беспилотника

россия ночью запустила по Украине баллистическую ракету и 103 беспилотника, обезврежено 74 дрона, из которых 28 сбиты, сообщили в четверг Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 июня враг атаковал 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Ростовской обл. - рф.

"Основные направления воздушного удара - Черниговщина, Харьковщина и Одесщина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локационно потеряны/подавлены РЭБ

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 локациях", - сказано в сообщении.

Одесскую область ночью россияне атаковали дронами: произошли пожары и разрушения05.06.25, 08:19 • 2300 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Курск
Харьковская область
Одесская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9