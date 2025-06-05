рф атаковала Украину баллистикой и 103 дронами: обезврежено 74 беспилотника
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине баллистическую ракету и 103 дрона. Силы ПВО обезвредили 74 вражеских БпЛА на востоке, юге и севере страны.
россия ночью запустила по Украине баллистическую ракету и 103 беспилотника, обезврежено 74 дрона, из которых 28 сбиты, сообщили в четверг Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 июня враг атаковал 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - ВОТ Крыма, а также баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Ростовской обл. - рф.
"Основные направления воздушного удара - Черниговщина, Харьковщина и Одесщина", - говорится в сообщении.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной обезврежено 74 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 46 - локационно потеряны/подавлены РЭБ
"Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 16 локациях", - сказано в сообщении.
Одесскую область ночью россияне атаковали дронами: произошли пожары и разрушения05.06.25, 08:19 • 2300 просмотров