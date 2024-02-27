Результати зернового коридору: Україна експортує морем 90% всієї агропродукції
Київ • УНН
Україна відіграла важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, експортувавши минулого року понад 70 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України.
Україна відіграє важливу роль у гарантуванні світової продовольчої безпеки, так лише минулого року країна зібрала понад 70 млн тонн агропродукції. Про це заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час конференції "BLACK SEA GRAIN. EUROPE-2024", передає УНН.
Деталі
За його словами, у 2023 році українські аграрії зібрали великий врожай зернових та олійних культур - понад 70 млн тонн та експортували продукції на майже 22 млрд доларів.
У Мінагро підкреслюють, що це важливий сигнал для світу, що Україна готова виробляти і доставляти їжу тим, хто її потребує.
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Висоцький додав, що це таких суттєвих результатів вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів та налагодженню експорту з портів Великої Одеси.
Український зерновий коридор показує хороші результати. 90% всієї продукції експортується саме морем. Лише в грудні 2023 Україна експортувала з Одеси 5 мільйонів тонн збіжжя, один мільйон - через Дунай і ще один мільйон - транзитом сухопутним коридором через європейських сусідів. Тому роль України в питанні глобальної продовольчої безпеки надзвичайно важлива. Особливо, що стосується експорту зернових до країн Африки та Азії
Разом з тим перший заступник Міністра підкреслив, що українські аграрії, які постраждали через вторгнення росії, потребують захисту.
Доповнення
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України заявили, що під час конференції "BLACK SEA GRAIN. EUROPE" обговорюватимуться питання подолання воєнних ризиків для європейського та українського ринку, глобальні виклики агроринку та прогноз врожаю-2024, ринок зернових та олійних культур Чорноморського та Дунайського регіону, процес євроінтеграції України та інші питання.
Нагадаємо
Президент України попередив, що без нової військової допомоги США Україна не зможе захистити Чорноморський судноплавний коридор, який забезпечує експорт зерна, що має вирішальне значення для світових продовольчих ринків.