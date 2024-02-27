Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции
Украина сыграла важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, экспортировав в прошлом году более 70 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб
Правительство утвердило новую информационную систему освобождения украинских военнопленных из России и возложило новые задачи на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Удар рф по правоохранителям на Сумщине: количество раненых возросло до шести
Двое полицейских погибли и шестеро следователей получили ранения в результате вражеского обстрела в Сумской области.
Образовательное приложение "Мрія" будет содержать проверенные ИИ видео и рекомендации по использованию искусственного интеллекта - Федоров
Украина запускает образовательное приложение под названием "Мрія", которое будет использовать искусственный интеллект для проверки видео на наличие неприемлемого контента и учить детей, как получить пользу от искусственного интеллекта.
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.
Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год
Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.
Глава МИД Польши призвал возобновить ограничения ЕС на импорт украинского продовольствия
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз должен возобновить торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, чтобы спасти польских фермеров.
Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление
Украинское правительство приняло постановление о развитии электронной идентификации, чтобы позволить украинцам пользоваться электронными документами в ЕС и заложить основу для будущего европейского цифрового кошелька.
На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра - Евлаш
Противник активно пытается продвинуться к Часов Яру на Бахмутском направлении, используя резервы, такие как подразделения "Штурм Z", "Штурм V" и "Ахмат", но получает отпор украинских сил и теряет более 60% техники.
"Чтобы никто не сомневался": командующий ВС ВСУ показал фото горящей российской "сушки"
Командующий Воздушных сил ВС Украины показал фото горящей российской "сушки".