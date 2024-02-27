Результаты зернового коридора: Украина экспортирует морем 90% всей агропродукции

Украина играет важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности, так только в прошлом году страна собрала более 70 млн тонн агропродукции. Об этом заявил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время конференции "BLACK SEA GRAIN. EUROPE-2024", передает УНН.

Детали

По его словам, в 2023 году украинские аграрии собрали большой урожай зерновых и масличных культур - более 70 млн тонн и экспортировали продукции почти на 22 млрд долларов.

В Минагро подчеркивают, что это важный сигнал для мира, что Украина готова производить и доставлять еду тем, кто в ней нуждается.

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Высоцкий добавил, что это таких существенных результатов удалось благодаря поддержке международных партнеров и налаживанию экспорта из портов Большой Одессы.

Украинский зерновой коридор показывает хорошие результаты. 90% всей продукции экспортируется именно морем. Только в декабре 2023 года Украина экспортировала из Одессы 5 миллионов тонн зерна, один миллион - через Дунай и еще один миллион - транзитом по сухопутному коридору через европейских соседей. Поэтому роль Украины в вопросе глобальной продовольственной безопасности чрезвычайно важна. Особенно, что касается экспорта зерновых в страны Африки и Азии - резюмировал Высоцкий.

Вместе с тем первый заместитель Министра подчеркнул, что украинские аграрии, пострадавшие из-за вторжения России, нуждаются в защите.

Дополнение

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что во время конференции "BLACK SEA GRAIN. EUROPE" будут обсуждаться вопросы преодоления военных рисков для европейского и украинского рынка, глобальные вызовы агрорынка и прогноз урожая-2024, рынок зерновых и масличных культур Черноморского и Дунайского региона, процесс евроинтеграции Украины и другие вопросы.

Напомним

Президент Украины предупредил, что без новой военной помощи США Украина не сможет защитить Черноморский судоходный коридор, который обеспечивает экспорт зерна, имеющий решающее значение для мировых продовольственных рынков.