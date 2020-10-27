Reuters: лише частину населення ЄС вдасться вакцинувати від COVID-19 до 2022 року

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Тільки частина населення Євросоюзу може бути щеплена проти нового коронавірусу до 2022 року. Причина цього, як вважають посадовці ЄС, вбачається в тому, що заброньовані блоком вакцини можуть виявитися неефективними, чи їх буде недостатньо, пише Reuters, передає УНН.