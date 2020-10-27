Reuters: лише частину населення ЄС вдасться вакцинувати від COVID-19 до 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Тільки частина населення Євросоюзу може бути щеплена проти нового коронавірусу до 2022 року. Причина цього, як вважають посадовці ЄС, вбачається в тому, що заброньовані блоком вакцини можуть виявитися неефективними, чи їх буде недостатньо, пише Reuters, передає УНН.
Європейський блок, що налічує 450 мільйонів населення та 27 країн-членів, забронював більше 1 мільярду доз потенційних вакцин COVID-19 від трьох виробників. ЄС веде переговори з іншими компаніями про попереднє придбання ще одного мільярда флаконів.
"До кінця 2021 року не вистачить доз вакцин від COVID-19 для всього населення", - сказав чиновник Єврокомісії дипломатам з країн ЄС на закритому засіданні в понеділок, розповів агентству Reuters присутня на ньому особа.
Інший чиновник підтвердив цю заяву. Як зазначили у Reuters, на момент публікації речник Єврокомісії не був доступний для коментарів.
Раніше Єврокомісія заявила, що вакцини будуть обмежені "на початкових етапах розгортання", але так і не уточнила, як довго триватиме початковий етап.
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Поки що немає ефективної вакцини від COVID-19, що пройшла всі клінічні випробування, але очікується, що перші уколи можуть бути зроблені на початку наступного року, заявила Комісія раніше в жовтні.
З огляду на ймовірну обмеженість поставок, Європейська Комісія протягом декількох місяців закликала уряди ЄС розробити плани вакцинації, в яких пріоритет віддавався б вразливим і основним групам населення, таким як медичні працівники, люди похилого віку або люди з хронічними захворюваннями.
Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що українська вакцина від коронавірусу може з'явитися вже через рік.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 355 601 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 6 590 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.