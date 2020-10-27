В Україні вже 355 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 677
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні на 8:45 27 жовтня зафіксовано вже 355 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 6,6 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 355 601 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 6 677 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 590 людей, з них за добу - 126, що є одним з найвищих показників за добу для України.
Одужали від хвороби вже 145 336 людей, з них за добу - 2 799.
Активних хворих на сьогодні 203 675, приріст за добу - 3 752.
Додамо, антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 23 жовтня - понад 7,5 тисячі. Раніше те, що приріст нових хворих за добу перевищить 5 тисяч, прогнозували у МОЗ, вказуючи на необхідність дотримуватися карантинних обмежень.
Нагадаємо, експерти дали оцінку "накладення" пандемії COVID-19 на сезон грипу.