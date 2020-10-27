В Украине уже 355 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6 677
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине на 8:45 27 октября зафиксировано уже 355 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 6,6 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 355 601 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 6 677 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6 590 человек, из них за сутки - 126, что является одним из самых высоких показателей за сутки для Украины.
Выздоровели от болезни уже 145 336 человек, из них за сутки - 2 799.
Активных больных на сегодня 203 675, прирост за сутки - 3 752.
Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 23 октября - более 7,5 тысячи. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5 тысяч, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинные ограничения.
Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.