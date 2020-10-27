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Reuters: только часть населения ЕС удастся вакцинировать от COVID-19 до 2022 года

Reuters: только часть населения ЕС удастся вакцинировать от COVID-19 до 2022 года

Киев  •  УНН

 • 14407 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Только часть населения Евросоюза может быть привита против нового коронавируса до 2022 года. Причина этого, как считают чиновники ЕС, видится в том, что забронированные блоком вакцины могут оказаться неэффективными или их будет недостаточно, пишет Reuters, передает УНН.

Европейский блок, который насчитывает 450 млн населения и 27 стран-членов, забронировал более 1 миллиарда доз потенциальных вакцин COVID-19 от трех производителей. ЕС ведет переговоры с другими компаниями о предварительном приобретение еще одного миллиарда флаконов.

“До конца 2021 года не хватит доз вакцин от COVID-19 для всего населения”, — сказал чиновник Еврокомиссии дипломатам из стран ЕС на закрытом заседании в понедельник, рассказал агентству Reuters присутствующий на нем источник.

Другой чиновник подтвердил это заявление. Как отметили в Reuters, на момент публикации пресс-секретарь Еврокомиссии не был доступен для комментариев.

Ранее Еврокомиссия заявила, что вакцины будут ограничены “на начальных этапах развертывания”, но так и не уточнила, как долго продлится начальный этап.

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Пока нет эффективной вакцины от COVID-19, которая прошла все клинические испытания, но ожидается, что первые уколы могут быть сделаны в начале следующего года, заявила Комиссия ранее в октябре.

Учитывая вероятную ограниченность поставок, Европейская Комиссия в течение нескольких месяцев призвала правительства ЕС разработать планы вакцинации, в которых приоритет отдавался бы уязвимым и основным группам населения, таким как медицинские работники, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская вакцина от коронавируса может появиться уже через год.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 355 601 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 6590 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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