Reuters: только часть населения ЕС удастся вакцинировать от COVID-19 до 2022 года

КИЕВ. 27 октября. УНН. Только часть населения Евросоюза может быть привита против нового коронавируса до 2022 года. Причина этого, как считают чиновники ЕС, видится в том, что забронированные блоком вакцины могут оказаться неэффективными или их будет недостаточно, пишет Reuters, передает УНН.