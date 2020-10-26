Українська вакцина від коронавірусу може з'явитися вже через рік – Степанов

"Нам потрібно пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат на вакцину став вакциною. Для цього потрібно пройти три фази клінічних досліджень. Наразі в Україні підбирається відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо наші очікування збудуться й дійсно обраний виробник, й обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже десь через рік ми зможемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19", - розповів Степанов.

За його словами, у розробці беруть участь американські компанії, проте це саме український кандидат на вакцину.

Степанов також розповів, що попередні дослідження кандидата на вакцину проводилися у лабораторіях у Туреччини та США.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.

Як заявляв Степанов, виготовлення вакцини в Україні буде повністю профінансоване державою.

Нагадаємо, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.