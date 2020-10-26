Українська вакцина від коронавірусу може з'явитися вже через рік – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Унікальна українська вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 може з'явитися через рік - після проведення всіх необхідних досліджень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Нам потрібно пройти ще дуже великий шлях, щоб цей кандидат на вакцину став вакциною. Для цього потрібно пройти три фази клінічних досліджень. Наразі в Україні підбирається відповідне виробництво, де це може бути зроблено. Якщо наші очікування збудуться й дійсно обраний виробник, й обраний шлях ми пройдемо нормально, то вже десь через рік ми зможемо отримати оригінальну українську вакцину від COVID-19", - розповів Степанов.
За його словами, у розробці беруть участь американські компанії, проте це саме український кандидат на вакцину.
Степанов також розповів, що попередні дослідження кандидата на вакцину проводилися у лабораторіях у Туреччини та США.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.
Як заявляв Степанов, виготовлення вакцини в Україні буде повністю профінансоване державою.
Нагадаємо, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.