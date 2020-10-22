"Вона унікальна": Зеленський анонсував створення української вакцини від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19. Про це він заявив у інтерв’ю чотирьом каналам, передає УНН.
“Ми не можемо говорити про все, через те, що повинні пройти клінічні дослідження і це правда. Вона, скажу так, унікальна — це не пафос і не популізм тому що вона не така як інші. Що важливо, дослідження велися не на людях. Я не можу сьогодні говорити про терміни, проте у будь-якому випадку, ви повинні зрозуміти наш підхід. Якщо, незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати”, — зазначив він.
Як раніше повідомляв УНН, інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська заявляла, що доклінічна фаза дослідження українського кандидата у вакцини від COVID-19 проведена відповідно до міжнародних стандартів.
Нагадаємо, під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулася нарада, на якій були присутні вчені, залучені до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавирусной хвороби COVID-19.
Під час наради Президента представили результати доклінічної фази дослідження кандидата у вакцини.
У свою чергу, Президент зазначив, що держава буде підтримувати розробку української протиковідної вакцини.