Украинская вакцина от коронавируса может появиться уже через год - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Уникальная украинская вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 может появиться через год - после проведения всех необходимых исследований. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Нам нужно пройти еще очень большой путь, чтобы этот кандидат на вакцину стал вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. Сейчас в Украине подбирается соответствующее производство, где это может быть сделано. Если наши ожидания збудутся и действительно избранный производитель, и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже где-то через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", - рассказал Степанов.
По его словам, в разработке принимают участие американские компании, однако это именно украинский кандидат на вакцину.
Степанов также рассказал, что предыдущие исследования кандидата на вакцину проводились в лабораториях в Турции и США.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание уникальной украинской вакцины от COVID-19.
Как заявлял Степанов, изготовление вакцины в Украине будет полностью профинансировано государством.
Напомним, доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы.