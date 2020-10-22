Виготовлення вакцини в Україні профінансує держава - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Виготовлення вакцини в Україні буже повністю профінансоване державою. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ми вважаємо, що така подія, як проходження доклінічної фази і поява кандидата на вакцину, абсолютно оригінального, (він відрізняється від всієї решти вакцин, які зараз проходять випробування) – я вважаю, що це подія в Україні", - сказав міністр.
З його слів, держава повністю зацікавлена у відновленні виробництва вакцин.
"Дуже гарно, що у нас є саме такий привід. Тому фінансування в повному обсязі, будуть зроблені розрахунки, і я вважаю що в повному обсязі ми профінансуємо з боку держави виготовлення цієї вакцини", - заявив міністр.
Нагадаємо, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.