Виготовлення вакцини в Україні профінансує держава - Степанов

"Ми вважаємо, що така подія, як проходження доклінічної фази і поява кандидата на вакцину, абсолютно оригінального, (він відрізняється від всієї решти вакцин, які зараз проходять випробування) – я вважаю, що це подія в Україні", - сказав міністр.

З його слів, держава повністю зацікавлена у відновленні виробництва вакцин.

"Дуже гарно, що у нас є саме такий привід. Тому фінансування в повному обсязі, будуть зроблені розрахунки, і я вважаю що в повному обсязі ми профінансуємо з боку держави виготовлення цієї вакцини", - заявив міністр.

Нагадаємо, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.