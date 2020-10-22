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Степанов: доклінічна фаза випробувань української вакцини від COVID-19 пройдена успішно, попереду - клінічна фаза

Київ • УНН

 • 12619 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи. Тепер має розпочатись клінічна фаза. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“У вівторок ми разом з вченими-науковцями презентували Президенту роботу, яка тривала 6 місяців, щодо розробки, проходження доклінічної фази вакцини проти COVID-19. Ця фаза складається з декількох великих моментів. Зараз можемо сказати, що вона пройдена, що в рамках проведення цієї доклінічної фази було з’ясовано, що цей кандидат на вакцину має достатньо гарні перспективи, відбувається нейтралізація вірусу”, — сказав Степанов.

З його слів, розробку цього кандидата здійснював американський консорціум компаній разом з українськими вченими.

“В зв’язку з тим, що ми завершили цю фазу, зараз треба розпочинати клінічну фазу, вона буде розпочата за повної підтримки держави з точки зору і фінансування всіх процесів. Це ще достатньо тривалий термін, щоб закінчити всі випробування, бо ми говоримо про серйозний імунобіологічний засіб”, — додав міністр.

Додамо, Зеленський анонсував створення української вакцини від коронавірусу.

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