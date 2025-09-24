$41.380.00
"Репараційний кредит" ЄС для України може сягнути 130 мільярдів євро - Reuters

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні репараційного кредиту до 130 мільярдів євро. Розмір кредиту буде визначено після оцінки МВФ фінансових потреб України у 2026-2027 роках.

"Репараційний кредит" ЄС для України може сягнути 130 мільярдів євро - Reuters

"Репараційний кредит" Європейського союзу для України може становити до 130 мільярдів євро. Розмір кредиту буде визначено після оцінки Міжнародним валютним фондом фінансових потреб України у 2026 та 2027 роках. Про це пише Reuters із посиланням на слова офіційних осіб ЄС, близьких до переговорів, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, ідею репараційного кредиту Києву, заснованого на залишках російських активів, заблокованих на Заході після вторгнення москви в Україну в 2022 році, було висунуто головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн 10 вересня.

Цей кредит, призначений для допомоги Києву у фінансуванні військових дій, буде погашено Україною лише після отримання репарацій від росії у рамках мирної угоди. За її словами, цей ризик нестимуть колективно європейські країни і, можливо, деякі інші країни "Великої сімки".

Британія вивчить можливість використання заморожених активів рф для "репараційного кредиту" для України20.09.25, 14:56 • 3928 переглядiв

Більшість російських активів у Європі вартістю близько 210 мільярдів євро перебуває у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. За словами офіційних осіб, активи Euroclear на суму 175 мільярдів євро вже погашені та стали коштами, які можуть стати основою нового кредиту.

Однак офіційні особи заявили, що перш ніж ЄС розпочне надання репараційного кредиту, він хотів би погасити кредит G7 у розмірі 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів США), узгоджений минулого року.

За словами трьох чиновників, близьких до обговорення, це залишить близько 130 мільярдів євро з решти коштів, доступних для нового інструменту.

Зеленський обговорив із МВФ використання заморожених російських активів та нові програми підтримки України23.09.25, 04:02 • 2882 перегляди

Антоніна Туманова

Україна