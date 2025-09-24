$41.380.00
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
13:04 • 12592 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 15687 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 17939 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 30103 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 17800 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 32022 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 18076 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 18327 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 15232 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
"Репарационный кредит" ЕС для Украины может достичь 130 миллиардов евро - Reuters

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине репарационного кредита до 130 миллиардов евро. Размер кредита будет определен после оценки МВФ финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах.

"Репарационный кредит" Европейского союза для Украины может составить до 130 миллиардов евро. Размер кредита будет определен после оценки Международным валютным фондом финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова официальных лиц ЕС, близких к переговорам, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, идея репарационного кредита Киеву, основанного на остатках российских активов, заблокированных на Западе после вторжения москвы в Украину в 2022 году, была выдвинута главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 10 сентября.

Этот кредит, предназначенный для помощи Киеву в финансировании военных действий, будет погашен Украиной только после получения репараций от россии в рамках мирного соглашения. По ее словам, этот риск будут нести коллективно европейские страны и, возможно, некоторые другие страны "Большой семерки".

Великобритания изучит возможность использования замороженных активов рф для "репарационного кредита" для Украины20.09.25, 14:56 • 3929 просмотров

Большинство российских активов в Европе стоимостью около 210 миллиардов евро находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. По словам официальных лиц, активы Euroclear на сумму 175 миллиардов евро уже погашены и стали средствами, которые могут стать основой нового кредита.

Однако официальные лица заявили, что прежде чем ЕС начнет предоставление репарационного кредита, он хотел бы погасить кредит G7 в размере 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов США), согласованный в прошлом году.

По словам трех чиновников, близких к обсуждению, это оставит около 130 миллиардов евро из оставшихся средств, доступных для нового инструмента.

Зеленский обсудил с МВФ использование замороженных российских активов и новые программы поддержки Украины23.09.25, 04:02 • 2882 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Международный валютный фонд
Euroclear
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина