"Репарационный кредит" ЕС для Украины может достичь 130 миллиардов евро - Reuters

"Репарационный кредит" Европейского союза для Украины может составить до 130 миллиардов евро. Размер кредита будет определен после оценки Международным валютным фондом финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова официальных лиц ЕС, близких к переговорам, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, идея репарационного кредита Киеву, основанного на остатках российских активов, заблокированных на Западе после вторжения москвы в Украину в 2022 году, была выдвинута главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 10 сентября.

Этот кредит, предназначенный для помощи Киеву в финансировании военных действий, будет погашен Украиной только после получения репараций от россии в рамках мирного соглашения. По ее словам, этот риск будут нести коллективно европейские страны и, возможно, некоторые другие страны "Большой семерки".

Большинство российских активов в Европе стоимостью около 210 миллиардов евро находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. По словам официальных лиц, активы Euroclear на сумму 175 миллиардов евро уже погашены и стали средствами, которые могут стать основой нового кредита.

Однако официальные лица заявили, что прежде чем ЕС начнет предоставление репарационного кредита, он хотел бы погасить кредит G7 в размере 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов США), согласованный в прошлом году.

По словам трех чиновников, близких к обсуждению, это оставит около 130 миллиардов евро из оставшихся средств, доступных для нового инструмента.

