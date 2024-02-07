Ранкова атака росіян на Київ: Боррель оглянув пошкоджену росіянами багатоповерхівку
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко показав главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю збитки від російської атаки на житловий будинок у Києві, в результаті якої загинули 4 цивільні особи і ще 40 отримали поранення.
Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся Високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Про це мер столиці розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Показав йому наслідки ранкової російської атаки на столицю України. Побували біля будинку в Голосіївському районі, де пошкоджені кілька поверхів 18-ти поверхового житлового будинку
Він зауважив, що сьогодні в цьому будинку загинули четверо мирних киян та майже 40 людей постраждали.
Під час зустрічі з Боррелем очільник КМДА наголосив, що на гострій потребі подальшої допомоги Україні системами ППО, озброєнням, боєприпасами.
Жозеп Боррель запевнив, що ЄС продовжить підтримувати і допомагати Україні
Атака рф на Київ: вже відомо про 40 поранених - КМВА07.02.24, 14:33 • 62848 переглядiв
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