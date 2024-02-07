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Ранкова атака росіян на Київ: Боррель оглянув пошкоджену росіянами багатоповерхівку

Ранкова атака росіян на Київ: Боррель оглянув пошкоджену росіянами багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 30783 перегляди

Мер Києва Віталій Кличко показав главі зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепу Боррелю збитки від російської атаки на житловий будинок у Києві, в результаті якої загинули 4 цивільні особи і ще 40 отримали поранення.

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся Високим представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Про це мер столиці розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

Показав йому наслідки ранкової російської атаки на столицю України. Побували біля будинку в Голосіївському районі, де пошкоджені кілька поверхів 18-ти поверхового житлового будинку

- розповів Кличко.

Він зауважив, що сьогодні в цьому будинку загинули четверо мирних киян та майже 40 людей постраждали.

Під час зустрічі з Боррелем очільник КМДА наголосив, що на гострій потребі подальшої допомоги Україні системами ППО, озброєнням, боєприпасами.

Жозеп Боррель запевнив, що ЄС продовжить підтримувати і допомагати Україні

- підсумував Віталій Кличко.

Атака рф на Київ: вже відомо про 40 поранених - КМВА07.02.24, 14:33 • 62848 переглядiв

Нагадаємо

Українські сили протиповітряної оборони знищили 44 повітряні цілі, в тому числі 29 ракет та 15 ударних БПЛА, які були запущені росією для задання ударів по об'єктах на території України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКиїв
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
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