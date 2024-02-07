Утренняя атака россиян на Киев: Боррель осмотрел поврежденную россиянами многоэтажку

Городской голова Киева Виталий Кличко встретился с Высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепом Боррелем. Об этом мэр столицы рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Показал ему последствия утренней российской атаки на столицу Украины. Побывали возле дома в Голосеевском районе, где повреждены несколько этажей 18-ти этажного жилого дома - рассказал Кличко.

Он отметил, что сегодня в этом доме погибли четверо мирных киевлян и почти 40 человек пострадали.

Во время встречи с Боррелем глава КГГА отметил, что на острой необходимости дальнейшей помощи Украине системами ПВО, вооружением, боеприпасами.

Жозеп Боррель заверил, что ЕС продолжит поддерживать и помогать Украине - подытожил Виталий Кличко.

Атака рф на Киев: уже известно о 40 раненых - КГВА

Напомним,

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.