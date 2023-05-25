"Рамштайн-12": чи дадуть західні партнери добро на поставки до України винищувачів F-16?

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Сьогодні, 25 травня, в онлайн-форматі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, пише УНН.

Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що основна увага буде приділена посиленню української ППО.

Цитата

“У цій контактній групі, як і в інших, все почнеться з того, що Україна представить огляд поточної безпекової ситуації і те, якими є їхні найнагальніші потреби. І тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона, як і раніше, залишатиметься темою пріоритетного обговорення, а також боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, того, що вони зможуть підтримувати бій. А потім також буде обговорення навчання F-16”, — зазначив Райдер.

У повідомленні Пентагону йшлося, що “основну увагу буде приділено підтриманню маневрових можливостей української бронетехніки і зміцненню протиповітряної оборони України проти тривалих жорстоких російських атак”.

“Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом № 1. Наземні системи — від ПЗРК до потужних батарей і ракет до них незмінно у фокусі”, — заявив цілі зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков.

Також очікується обговорення питань логістики, а саме доставки, обслуговування та ремонту західної техніки.

Питання України винищувачів F-16 теж на порядку денному, але поки що виключно у контексті організації навчання українських пілотів.

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Додамо

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна, США, Нідерланди, Бельгія і Данія погодилися брати участь у підготовці українських пілотів на західних винищувачах. Про наміри навчати українських пілотів заявила і Канада.  У Франції також заявили, що немають жодних табу на навчання українських пілотів.

Слід зауважити, що формат об’єднує міністрів оборони понад 50 країн світу.

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