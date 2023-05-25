"Рамштайн-12": дадут ли западные партнеры добро на поставки в Украину истребителей F-16?
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Сегодня, 25 мая, в онлайн-формате состоится очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет УНН.
Спикер Пентагона Пэт Райдер сообщил, что основное внимание будет уделено усилению украинской ПВО.
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“В этой контактной группе, как и в других, все начнется с того, что Украина представит обзор текущей ситуации с безопасностью и то, каковы их самые насущные потребности. И поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона, как и раньше, будет оставаться темой приоритетного обсуждения, а также боеприпасы для обеспечения, опять же, того, что они смогут поддерживать бой. А затем также будет обсуждение обучения F-16”, — отметил Райдер.
В сообщении Пентагона говорилось, что “основное внимание будет уделено поддержанию маневровых возможностей украинской бронетехники и укреплению противовоздушной обороны Украины против продолжающихся жестоких российских атак”.
“Укрепление ПВО/ПРО остается нашим приоритетом № 1. Наземные системы — от ПЗРК до мощных батарей и ракет к ним неизменно в фокусе”, — заявил цели встречи министр обороны Украины Алексей Резников.
Также ожидается обсуждение вопросов логистики, а именно доставки, обслуживания и ремонта западной техники.
Вопрос Украины истребителей F-16 тоже на повестке дня, но пока исключительно в контексте организации обучения украинских пилотов.
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Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. О намерениях обучать украинских пилотов заявила и Канада. Во Франции также заявили, что не имеют никаких табу на обучение украинских пилотов.
Следует отметить, что формат объединяет министров обороны более 50 стран мира.
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