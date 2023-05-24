Резніков підтвердив: пілоти вже успішно застосовують ракети Storm Shadow
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Навчені у Великій Британії пілоти вже успішно застосовують ракети великої дальності Storm Shadow. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Воллесом, який перебуває з візитом в Україні, передає УНН.
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"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які навчені були у Великої Британії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", - сказав Резніков.
Довідка
Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 кілометрів це трохи менше за 300 кілометрову дальність американських тактичних ракетних систем класу "земля-земля", або ATACMS, про які Україна давно просила.
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