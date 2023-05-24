Резников подтвердил: пилоты уже успешно применяют ракеты Storm Shadow
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Обученные в Великобритании пилоты уже успешно применяют ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время совместного брифинга с британским коллегой Беном Уоллесом, который находится с визитом в Украине, передает УНН.
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"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые обучены были в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - сказал Резников.
Справка
Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности, разработанная совместно Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 километров это чуть меньше 300 километровой дальности американских тактических ракетных систем класса "земля-земля", или ATACMS, о которых Украина давно просила.
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