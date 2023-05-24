Резников подтвердил: пилоты уже успешно применяют ракеты Storm Shadow

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"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые обучены были в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - сказал Резников.

Справка

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности, разработанная совместно Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 километров это чуть меньше 300 километровой дальности американских тактических ракетных систем класса "земля-земля", или ATACMS, о которых Украина давно просила.

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