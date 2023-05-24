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13 марта, 19:26 • 46105 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103893 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107185 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107388 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101515 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94496 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110149 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Резников подтвердил: пилоты уже успешно применяют ракеты Storm Shadow

Резников подтвердил: пилоты уже успешно применяют ракеты Storm Shadow

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Обученные в Великобритании пилоты уже успешно применяют ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время совместного брифинга с британским коллегой Беном Уоллесом, который находится с визитом в Украине, передает УНН.

Цитата

"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые обучены были в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", - сказал Резников.

Справка

Storm Shadow - это крылатая ракета большой дальности, разработанная совместно Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 километров это чуть меньше 300 километровой дальности американских тактических ракетных систем класса "земля-земля", или ATACMS, о которых Украина давно просила.

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