Storm Shadow для Украины: почему ВСУ нужны дальнобойные ракеты и в чем их преимущества

Детали

Storm Shadow – ракета класса "воздух-земля" дальнего действия, разработанная совместно Великобританией и Францией.

В настоящее время производителем является европейская компания MBDA – ведущий разработчик ракетных систем в Европе.

На официальном сайте MBDA отмечается, что Storm Shadow способна работать в экстремальных условиях и предоставляет операторам очень “гибкие” возможности для глубокого поражения целей – до 300 км.

Украина получила такое оружие для контрнаступления, подготовка к которому, в настоящее время, подходит к завершению.

Как пишет CNN, Лондон передал Украине несколько единиц таких крылатых ракет.

По информации СМИ, украинское правительство заверило Великобританию, что ракеты будут использоваться только на территории Украины (включая временно-оккупированные территории), а не на территории рф.

CNN пишет, ссылаясь на источник в США, что ракета "меняет правила игры с точки зрения дальности", расширяя возможности украинской армии.

Ракеты Storm Shadow уже использовались в горячих точках, в частности, в Ираке и Ливии. Кроме того, были на вооружении Великобритании и Франции в ходе ударов по боевикам "Исламского государства" в Дамаске и Хомсе (Сирия), а также саудовскими ВВС в Йемене.

Основные технические характеристики:

- вес ракеты - 1300 кг;

- длина - 5,1 м;

- размах крыла - 2,8 м;

- высота полета - 30-40 м

- скорость - 1000 км/ч

- силовая установка - турбореактивный двигатель Turmobeca Microturbo TRI 60-30;

- маршевая навигация - инерциальная, GPS, отслеживание рельефа местности;

- конечная наводка - инфракрасное самонаведение и автоматическое распознавание цели (ATR);

- боевая часть - тандемная, взрывная/проницаемая;

- операционная дальность - 560 км (у экспортной версии SCALP - до 290 км);

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, ракеты Storm Shadow станут первым оружием в украинской армии, способным стрелять на дальность больше, чем 100 км. В комментарии УНН он отмечает, что для усиленного эффекта, Украине необходимо около сотни таких ракет. Но даже если Киев получит несколько единиц – с их помощью можно разрушить “Крымский” мост, тем самым “сломать” логистические пути российской армии.

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“Даже если нам дадут несколько таких ракет, вопрос вот в чем: основная ее часть весит 450 кг. Это, фактически, почти полтонны взрывчатки. Несколькими такими ракетами мы способны разрушить “Крымский мост”, и тогда полностью сломать логистику российской федерации в Крыму, что значительно облегчит нам освобождение Крыма”, – отметил Жданов.

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