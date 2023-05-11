Storm Shadow для України: чому ЗСУ потрібні далекобійні ракети і в чому їх переваги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У четвер Велика Британія підтвердила передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow, які призначені тільки для високоточних ударів. УНН розбирався в характеристиках і перевагах цього типу ракет.
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Storm Shadow – ракета класу "повітря-земля" дальньої дії, розроблена спільно Великою Британією і Францією. Наразі виробником є європейська компанія MBDA – провідний розробник ракетних систем у Європі.
На офіційному сайті MBDA зазначається, що Storm Shadow здатна працювати в екстремальних умовах і надає операторам дуже “гнучкі” можливості для глибокого ураження цілей – до 300 км.
Україна отримала таку зброю для контрнаступу, підготовка до якого наразі підходить до завершення.
Як пише CNN, Лондон передав Україні кілька одиниць таких крилатих ракет.
За інформацією ЗМІ, український уряд запевнив Велику Британію, що ракети будуть використовуватися тільки на території України (включно з тимчасово-окупованими територіями), а не на території рф.
CNN пише, посилаючись на джерело в США, що ракета "змінює правила гри з точки зору дальності", розширюючи можливості української армії.
Ракети Storm Shadow вже використовували в гарячих точках, зокрема в Іраку та Лівії. Крім того, були на озброєнні Великої Британії та Франції під час ударів по бойовиках "Ісламської держави" в Дамаску і Хомсі (Сирія), а також саудівськими ВПС у Ємені.
Основні технічні характеристики:
- вага ракети - 1300 кг;
- довжина - 5,1 м;
- розмах крила - 2,8 м;
- висота польоту - 30-40 м;
- швидкість - 1000 км/год;
- силова установка - турбореактивний двигун Turmobeca Microturbo TRI 60-30;
- маршова навігація - інерціальна, GPS, відстеження рельєфу місцевості;
- кінцеве наведення - інфрачервоне самонаведення й автоматичне розпізнавання цілі (ATR);
- бойова частина - тандемна, вибухова/проникна;
- операційна дальність - 560 км (в експортної версії SCALP - до 290 км);
Як зазначає військовий експерт Олег Жданов, ракети Storm Shadow стануть першою зброєю в українській армії, здатною стріляти на дальність більше, ніж 100 км. У коментарі УНН він зазначає, що для посиленого ефекту, Україні необхідно близько сотні таких ракет. Але навіть якщо Київ отримає кілька одиниць – з їхньою допомогою можна зруйнувати Кримський міст, тим самим “зламати” логістичні шляхи російської армії.
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“Навіть якщо нам дадуть кілька таких ракет, питання ось у чому: основна її частина важить 450 кг. Це, фактично, майже півтонни вибухівки. Кількома такими ракетами ми здатні зруйнувати Кримський міст, і тоді повністю зламати логістику російської федерації в Криму, що значно полегшить нам звільнення Криму”, – зазначив Жданов.
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