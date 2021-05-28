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The Guardian

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Рахункова палата: "Пакунки малюка" купували непрозоро під виглядом міжнародної допомоги

Київ • УНН

 • 22302 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Через неконкурентну закупівлю "бебі-боксів" під виглядом проєктів міжнародної технічної допомоги, яку практично не здійснювали, протягом трьох років бюджет України зазнав збитків на понад 129 млн грн. Про це повідомили у Рахунковій палаті України, передає УНН.

Рахункова палата: "Пакунки малюка" купували непрозоро під виглядом міжнародної допомоги

Що відомо

Збиток було завдано через надмірно сплачені бюджетні коштів, спрямовані на оплату послуг міжнародного посередника. Про це свідчать результати аудиту ефективності використання коштів держбюджету на надання одноразової натуральної допомоги у вигляді "пакунка малюка".

Деталі

У Рахунковій палаті зазначили, що протягом 2018–2020 років мали реалізувати два проєкти міжнародної технічної допомоги, у межах яких треба було закупити "пакунки малюка". У 2018–2019 роках Україна фінансувала ці проєкти коштами державного бюджету.

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Цитата

"Протягом цього періоду з державного бюджету на придбання "пакунків малюка" та виплату грошової компенсації виділили 2,5 млрд грн. За ці кошти придбані 587 тис. "пакунків малюка" та виплачена грошова компенсація їх вартості для понад 83 тис. малюків. Потреба в "пакунках малюка" та виплата грошової компенсації їх вартості забезпечена на 94%. При цьому аудитори встановили, що 84% коштів (2,1 млрд грн) були використані за відсутності прозорої системи закупівлі та в неконкурентний спосіб", – мовиться у повідомленні.

Доповнення

Через відсутність закону, який би регулював питання щодо залучення міжнародної технічної допомоги, а також унаслідок дій і бездіяльності посадовців держава не одержала у 2018–2020 роках на закупівлю "бебі-боксів" засобів і жодних послуг на безоплатній основі як міжнародну технічну допомогу.

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Аудит встановив, що органи соцзахисту облдержадміністрацій, крім Донецької, яка офіційно відмовилася від участі у проєктах, і КМДА протягом 2018–2019 років додатково неправомірно витратили на оплату послуг з управління проєктами міжнародної технічної допомоги на закупівлю бебі-боксів понад 83 млн грн коштом субвенції з держбюджету, а Мінсоцполітики 2020 року – понад 45 млн грн із держбюджету.

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