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Через євробонди: Україна наростила держборг на понад мільярд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Державний борг України в квітні цього року зріс на 20 мільярдів гривень, або близько 1,2 млрд дол. у доларовому еквіваленті - до 2,53 трлн грн, або 91,33 млрд дол. в еквіваленті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.

Через євробонди: Україна наростила держборг на понад мільярд доларів

Цитата:

"Станом на кінець квітня 2021-го року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 534,28 млрд грн (91,33 млрд дол. США в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 20 млрд грн та на 1,16 млрд дол. США у доларовому еквіваленті", - повідомили у Мінфіні.

Деталі

При цьому, як зазначається, державний борг збільшився на 23,27 млрд гривень (1,23 млрд дол. США), а гарантований державою борг зменшився на 3,26 млрд грн (70 млн дол. США).

"Збільшення державного боргу відбулось, в основному, внаслідок розміщення єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів США з погашенням в 2029 році. Дохідність єврооблігацій була встановлена на рівні 6,875%", - вказали у Мінфіні.

Частка державного боргу в гривні станом на кінець квітня 2021-го року зменшилась до 38,9%.

Протягом квітня 2021-го року Мінфін провів 20 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 14,4 млрд гривень на фінансування державного бюджету.

Платежі з погашення державного боргу в січні-квітні 2021 року становили 141,9 млрд грн, платежі з обслуговування – 45,7 млрд грн.

Доповнення

Державний та гарантований державою борг України на кінець 2020 року становив 2 551,94 млрд грн або 90,26 млрд дол., що у доларовому еквіваленті на 5,9 млрд дол., або 6,99% більше, ніж у 2019 році. За даними Рахункової палати, до Бюджету-2020 від державних запозичень надійшло майже 639 млрд грн (37% фінансового ресурсу держбюджету). Цей обсяг майже на 66% перевищив витрати на погашення держборгу, що призвело до його збільшення. У 2020 році кожен українець платив по 3 тисячі гривень за обслуговування держборгу, відзначали у Рахунковій палаті.

Відзначимо, у Державному бюджеті на 2021 рік передбачено понад 625 млрд грн на погашення за внутрішнім і зовнішнім боргом і обслуговування внутрішнього боргу.

Водночас, за розрахунками Рахункової палати, на обслуговування державного боргу в першому кварталі 2021 року спрямовано кожну сьому гривню доходів державного бюджету. Так, витрати державного бюджету на погашення й обслуговування боргових і гарантованих державою зобов’язань, порівняно з відповідним періодом 2020 року, зросли на 56% до 147 млрд грн і становили 38% витрат державного бюджету. Це зменшило фінансові можливості для реалізації інших бюджетних програм, відзначили аудитори.

Додамо, за даними Мінфіну, за січень-квітень 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у розмірі 27,2 млрд грн, у тому числі загальний фонд – з дефіцитом у сумі 29,4 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 69,2 млрд гривень.

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