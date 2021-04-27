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Україна випустила євробондів на 1,25 млрд доларів

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна оголосила про прайсинг єврооблігацій на суму 1,25 мільярдів доларів США з погашенням в 2029 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на оголошення Міністерства фінансів України.

Цитата:

"Україна сьогодні оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1 250 000 000 доларів США із погашенням в 2029 році", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Деталі

Як вказали у Мінфіні, за результатами прайсингу, дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s та “В” – агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30-го квітня 2021 року.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

Коментар міністра:

"Ми раді оголосити про прайсинг нашого першого публічного випуску єврооблігацій в цьому році. Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує цьогорічнй план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті", - прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Контекст 

На середину квітня в Україні, за оцінками експертів, план держзапозичень виконано лише на 18%.

Проблема невиконання плану запозичень тягнеться ще з початку року. Так, уряд не зміг здійснити запозичення на зовнішньому ринку, хоча планував отримати завдяки ним 45,4 млрд грн для фінансування видатків бюджету у січні-лютому. Частина цих запозичень мали надійти за рахунок траншу МВФ, який досі не отримано, відзначають аналітики з Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при КШЕ.

При цьому відсутність зовнішніх запозичень означає збільшення потреби у внутрішніх запозиченнях в майбутні місяці. При невиконанні плану запозичень Україна має великі шанси знову зіткнутись із кризою фінансування бюджетних видатків, яку вона пережила у жовтні-листопаді 2020 року, вказують експерти.

Тоді труднощі виникли з фінансуванням незахищених статей. Загалом невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті.

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