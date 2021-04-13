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План держзапозичень виконано лише на 18% - Данилишин

План держзапозичень виконано лише на 18% - Данилишин

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Україні спостерігається зниження попиту на державні цінні папери. Передбачений нинішнім державним бюджетом план запозичень на внутрішньому ринку виконано лише на 25%, за державними запозиченнями в цілому - на 18%. Про це повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин в особистому експертному коментарі у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"На початку квітня виконання плану запозичень на 2021 рік, визначеного Законом України "Про державний бюджету України на 2021 рік”, становило на сьогодні 25% за внутрішніми запозиченнями та 18% за державними запозиченнями в цілому", - повідомив Данилишин.

Деталі

З його слів, на черговому аукціоні із первинного розміщення державних цінних паперів, що відбувся минулого тижня, до державного бюджету України було залучено лише 1,1 млрд гривень, що посилило відставання фактичних державних запозичень від планових показників на цей рік.

Він додав, що через переважання погашень державних цінних паперів над новими запозиченнями обсяг ОВДП в обігу за минулий тиждень скоротився на 9,1 млрд гривень, у тому числі у власності банків – на 3,1 млрд гривень та нерезидентів – на 2,8 млрд гривень.

"Зниження попиту на державні цінні папери, незважаючи на значний обсяг погашень, може свідчити про очікування інвесторів щодо підвищення ставки в умовах посилення інфляційного тиску та жорсткої риторики Національного банку щодо готовності до ужорсточення монетарної політики для зниження інфляційних очікувань та приведення інфляції до цілі", - вважає Данилишин.

Доповнення

Проблема невиконання плану запозичень тягнеться ще з початку року. Так, уряд не зміг здійснити запозичення на зовнішньому ринку, хоча планував отримати завдяки ним 45,4 млрд грн для фінансування видатків бюджету у січні-лютому. Частина цих запозичень мали надійти за рахунок траншу МВФ, який досі не отримано, відзначають аналітики з Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління при КШЕ.

При цьому відсутність зовнішніх запозичень означає збільшення потреби у внутрішніх запозиченнях в майбутні місяці. При невиконанні плану запозичень Україна має великі шанси знову зіткнутись із кризою фінансування бюджетних видатків, яку вона пережила у жовтні-листопаді 2020 року, вказують експерти.

Тоді труднощі виникли з фінансуванням незахищених статей. Загалом невиконання плану видатків за 2020 рік сягнуло 5% - понад 67 млрд грн, повідомляли у Рахунковій палаті.

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