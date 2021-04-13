План госзаимствований выполнен лишь на 18% - Данилишин
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Украине наблюдается снижение спроса на государственные ценные бумаги. Предусмотренный нынешним государственным бюджетом план заимствований на внутреннем рынке выполнен лишь на 25%, по государственным заимствованиям в целом - на 18%. Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в личном экспертном комментарии в Facebook, передает УНН.
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"В начале апреля выполнение плана заимствований на 2021 год, определенного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", составил на сегодня 25% по внутренним заимствованиям и 18% по государственным заимствованиям в целом", - сообщил Данилишин.
Детали
По его словам, на очередном аукционе по первичному размещению государственных ценных бумаг, который состоялся на прошлой неделе, в государственный бюджет Украины было привлечено лишь 1,1 млрд гривен, что усилило отставание фактических государственных заимствований от плановых показателей на этот год.
Он добавил, что из-за преобладания погашений государственных ценных бумаг над новыми заимствованиями объем ОВГЗ в обращении за неделю сократился на 9,1 млрд гривен, в том числе в собственности банков - на 3,1 млрд гривен и нерезидентов - на 2,8 млрд гривен.
"Снижение спроса на государственные ценные бумаги, несмотря на значительный объем погашений, может свидетельствовать об ожиданиях инвесторов относительно повышения ставки в условиях усиления инфляционного давления и жесткой риторики Национального банка о готовности к ужесточению монетарной политики для снижения инфляционных ожиданий и приведения инфляции к цели", - считает Данилишин.
Дополнение
Проблема невыполнения плана заимствований тянется еще с начала года. Так, правительство не смогло осуществить заимствования на внешнем рынке, хотя планировало получить благодаря им 45,4 млрд грн для финансирования расходов бюджета в январе-феврале. Часть этих заимствований должны были поступить за счет транша МВФ, до сих пор не полученного, отмечают аналитики из Центра анализа общественных финансов и публичного управления при КШЭ.
При этом отсутствие внешних заимствований означает увеличение потребности во внутренних заимствованиях в предстоящие месяцы. При невыполнении плана заимствований Украина имеет большие шансы снова столкнуться с кризисом финансирования бюджетных расходов, который она пережила в октябре-ноябре 2020 года, указывают эксперты.
Тогда трудности возникли с финансированием незащищенных статей. В общем невыполнение плана расходов 2020 года достигло 5% - более 67 млрд грн, сообщали в Счетной палате.