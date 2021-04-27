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Украина выпустила евробондов на 1,25 млрд долларов

Украина выпустила евробондов на 1,25 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 16962 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украина объявила о прайсинге еврооблигаций на сумму 1,25 миллиардов долларов США с погашением в 2029 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на объявление Министерства финансов Украины.

Цитата:

"Украина сегодня объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году", - говорится в сообщении Минфина.

Детали

Как указали в Минфине, по результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard & Poor's и "В" - агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30-го апреля 2021 года.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Комментарий министра:

"Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Контекст

К середине апреля в Украине, по оценкам экспертов, план госзаимствований выполнен лишь на 18%.

Проблема невыполнения плана заимствований тянется еще с начала года. Так, правительство не смогло осуществить заимствования на внешнем рынке, хотя планировало получить благодаря ним 45,4 млрд грн для финансирования расходов бюджета в январе-феврале. Часть этих заимствований должны были поступить за счет транша МВФ, что до сих пор не получен, отмечают аналитики из Центра анализа общественных финансов и публичного управления при КШЭ.

При этом отсутствие внешних заимствований означает увеличение потребности во внутренних заимствованиях в предстоящие месяцы. При невыполнении плана заимствований Украина имеет большие шансы снова столкнуться с кризисом финансирования бюджетных расходов, который она пережила в октябре-ноябре 2020 года, указывают эксперты.

Тогда трудности возникли с финансированием незащищенных статей. В общем невыполнение плана расходов 2020 года достигло 5% - более 67 млрд грн, сообщали в Счетной палате.

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