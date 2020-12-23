За обслуговування держборгу кожен українець у 2020 році сплатив 3 тис. грн - Рахункова палата
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У 2020 році кожен українець платив по 3 тисячі гривень за обслуговування держборгу. Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.
“Я хочу навести дві цифри. Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис. грн. Іншими словами, кожен із нас, ви, я, решта українців у 2020 році витратили по 3 тисячі грн на обслуговування держборгу”, — зазначив він у ефірі одного із телеканалів.
Так, повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року.
“Ви ж знаєте українську специфіку, що найбільші платежі йдуть у грудні. Я можу зупинитися на цифрах на початок грудня... Найбільша наша проблема — це запозичення. Це третина держбюджету”, — додав Пацкан.
Окрім того, він зауважив, що в державному бюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн. І ця сума до кінця року зросте.
“Із позитиву — загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану — на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану. Недовиконання плану — це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн”, — повідомив голова Рахункової палати.
Він підкреслив, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання — в Державній митній службі.
Нагадаємо, за 3 квартали 2020 року Державний борг України зріс на 347 млрд грн. Основна причина — девальвація гривні.
Як раніше повідомлялося в УНН, згідно з прогнозом НБУ, державний та гарантований державою борг у 2020 році зросте до 63% ВВП.
Зазначимо, що у 2019 році Державний борг України у 2019 році становив 74,5 млрд доларів і скоротився до 43,8% щодо ВВП.