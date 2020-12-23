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За обслуговування держборгу кожен українець у 2020 році сплатив 3 тис. грн - Рахункова палата

Київ • УНН

 • 21753 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У 2020 році кожен українець платив по 3 тисячі гривень за обслуговування держборгу. Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає УНН із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

За обслуговування держборгу кожен українець у 2020 році сплатив 3 тис. грн - Рахункова палата

“Я хочу навести дві цифри. Кожна сьома гривня доходів держбюджету йде на обслуговування боргу. Кожен українець за обслуговування держборгу сплатив по 3 тис. грн. Іншими словами, кожен із нас, ви, я, решта українців у 2020 році витратили по 3 тисячі грн на обслуговування держборгу”, — зазначив він у ефірі одного із телеканалів.

Так, повний аналіз бюджету-2020 буде наступного року.

“Ви ж знаєте українську специфіку, що найбільші платежі йдуть у грудні. Я можу зупинитися на цифрах на початок грудня... Найбільша наша проблема — це запозичення. Це третина держбюджету”, — додав Пацкан.

Окрім того, він зауважив, що в державному бюджеті на 2020 рік на погашення держборгу спочатку було передбачено 346 млрд грн. А за фактом, станом на 1 грудня, вже витрачено 357,4 млрд грн. І ця сума до кінця року зросте.

“Із позитиву — загальний обсяг доходів до держбюджету за січень-листопад дійсно зріс. Перевиконання плану — на 3,3 млрд грн. Менше оптимізму щодо видатків. У січні-листопаді видатки на 101 млрд грн менші від плану. Недовиконання плану — це Державна митна служба. Але хочу нагадати, що у квітні показники бюджету були скориговані. Доходи, наприклад, були зменшені на 116 млрд грн”, — повідомив голова Рахункової палати.

Він підкреслив, що останні місяці відбувалося перевиконання доходів Державною податковою службою. А найбільше невиконання — в Державній митній службі.

Нагадаємо, за 3 квартали 2020 року Державний борг України зріс на 347 млрд грн. Основна причина — девальвація гривні.

Як раніше повідомлялося в УНН, згідно з прогнозом НБУ, державний та гарантований державою борг у 2020 році зросте до 63% ВВП

Зазначимо, що у 2019 році Державний борг України у 2019 році становив 74,5 млрд доларів і скоротився до 43,8% щодо ВВП. 

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