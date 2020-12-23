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За обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году уплатил 3 тыс. грн - Счетная палата

Киев • УНН

 • 21753 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В 2020 году каждый украинец платил по 3000 гривен за обслуживание госдолга. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

За обслуживание госдолга каждый украинец в 2020 году уплатил 3 тыс. грн - Счетная палата

"Я хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец на обслуживание госдолга уплатил по 3 тыс. грн. Иными словами, каждый из нас, вы, я, остальные украинцы в 2020 году потратили по 3000 грн на обслуживание госдолга", - отметил он в эфире одного из телеканалов.

Так, полный анализ бюджета-2020 будет в следующем году.

"Вы же знаете украинскую специфику, что наибольшие платежи идут в декабре. Я могу остановиться на цифрах на начало декабря... Самая большая наша проблема - это заимствования. Это треть госбюджета", - добавил Пацкан.

Кроме того, он отметил, что в государственном бюджете на 2020 год на погашение госдолга сначала было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря, уже потрачено 357,4 млрд грн. И эта сумма к концу года возрастет.

"Из позитива - общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана - на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана - это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн", - сообщил глава Счетной палаты.

Он подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А больше всего невыполнения - в Государственной таможенной службе.

Напомним, за 3 квартала 2020 года государственный долг Украины вырос на 347 млрд грн. Основная причина - девальвация гривны.

Как ранее сообщалось в УНН, согласно прогнозу НБУ, государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 63% ВВП.

Отметим, что в 2019 году Государственный долг Украины в 2019 году составил 74,5 млрд долларов и сократился до 43,8% по отношению к ВВП.

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