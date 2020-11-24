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У Рахунковій палаті заявили про зростання держборгу України на 347 млрд грн

У Рахунковій палаті заявили про зростання держборгу України на 347 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. За 3 квартали 2020 року Державний борг України зріс на 347 млрд грн. Основна причина — девальвація гривні. Про це повідомили в пресслужбі Рахункової палати, передає УНН.

"У січні-вересні 2020 року загальний обсяг державного і гарантованого державою боргу збільшився на 347 млрд грн, або 17%, – до 2,3 трлн гривень. Збільшення боргу спричинене здебільшого девальвацією гривні до іноземних валют, в яких номіновано борг”, - йдеться в повідомленні.

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, витрати на виконання боргових зобов’язань за державним і гарантованим державою боргом, у порівнянні з відповідним періодом попереднього року, збільшилися до 433 млрд грн і становили 36% здійснених у січні–вересні 2020 року витрат державного бюджету. Це зменшило фінансові можливості для реалізації інших бюджетних програм.

Фахівець зазначив, що тільки на обслуговування державного боргу було спрямовано 13 % доходів державного бюджету.

Зазначимо, що за оцінкою Рахункової палати, очікуваний обсяг витрат на погашення державного боргу в 2020 році, на 32 млрд грн перевищить план на рік.

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Пацкан також підкреслив, що Бюджет-2020 виконувався в умовах: більшого, ніж враховано при визначенні показників державного бюджету на цей рік, зменшення реального ВВП, яке, за уточненою оцінкою Рахункової палати, становило 5,5%; значно більшого, ніж прогнозувалося, скорочення імпорту; міцнішого від прогнозного середнього обмінного курсу гривні; меншого від прогнозного зростання цін.

“Низька якість макроекономічного прогнозу призвела до недонадходження 76 млрд грн доходів державного бюджету і водночас зменшення витрат на погашення й обслуговування боргу та деяких видатків на 30 млрд гривень”, - зазначили в Рахунковій палаті.

Додамо, що за підсумками жовтня, через погашення боргів держави, у тому числі й зовнішніх, та підтримку гривні, міжнародні резерви України скоротились за місяць на 1,5% та становили 26,1 млрд дол.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом НБУ, державний та гарантований державою борг у 2020 році зросте до 63% ВВП.

Як повідомляв УНН, держборг України в серпні знизився на 17 млрд грн.

Зазначимо, у 2019 році держборг скоротився щодо ВВП до 43,8%.

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