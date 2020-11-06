Міжнародні резерви України скоротилися на 1,5%: через погашення боргів і підтримку гривні

"Станом на 1 листопада 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 140,4 млн дол. США (в еквіваленті). У жовтні вони зменшилися на 1,5% внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку", - повідомили у НБУ.

Загалом, як вказано, динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:



по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 381,0 млн дол. США (в еквіваленті). Зокрема, 213,3 млн дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, 78,0 млн дол. США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Водночас валютні надходження на користь уряду становили 188,0 млн дол. США (в еквіваленті).



по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. В окремі дні жовтня попит на валюту на міжбанківському валютному ринку перевищував пропозицію унаслідок пожвавлення ділової активності, у тому числі активізації імпортерів. Для згладжування коливань у бік знецінення Національний банк провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 191,3 млн дол. США.



по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 1,1 млн дол. США (в еквіваленті).



Поточний обсяг міжнародних резервів, як зазначається, покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Нагадаємо, міжнародні резерви України у вересні різко скоротилися і становили 26,5 млрд дол. США.